Туристов остерегли от поездок на Мальдивы

Казахстанских туристов предупредили о вспышке чикунгуньи на Мальдивах в регионах Мале и Хулхумале, сообщает Zakon.kz.

По информации Наццентра общественного здравоохранения, чикунгунья – это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Вспышки этого заболевания произошли в различных странах, включая Африку, Америку, Азию, Европу, Карибский бассейн, а также Индийский и Тихий океаны.

Медики рассказали о симптомах чикунгуньи. Они появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.

К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.

В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендации для защиты от инфекций во время путешествия:

Используйте зарегистрированное средство от насекомых.

Выбирайте репелленты со следующими активными ингредиентами:

ДЭТА (DEET).

Пикаридин или икаридин.

ИР3535.

Масло лимонного эвкалипта (OLE).

Пара-ментан-диол (PMD).

Если вы используете солнцезащитный крем, всегда наносите средство от насекомых после солнцезащитного крема.

Носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки.

Обработайте одежду и снаряжение перметрином (инсектицид, который убивает или отпугивает насекомых, таких как комары и других насекомых).

Не наносите продукты с перметрином непосредственно на кожу.

Выбирайте отель или жилье с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях.

Используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице.

Спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице. Помните! Комары могут кусать днем и ночью.

Противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту, чем необработанные сетки.

Советы по репеллентам от насекомых для младенцев и детей

Оденьте ребенка в одежду, закрывающую руки и ноги.

Накройте коляски и детские переноски москитной сеткой.

Всегда следуйте инструкциям на этикетке.

Не наносите репеллент на руки, глаза, рот, порезы или раздраженную кожу.

Для защиты лица ребенка от укусов необходимо распылить репеллент на руки, а затем нанести на лицо ребенка.

Не используйте продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (OLE) или параментандиол (PMD), для детей до 3 лет.

Если вас укусили комары, не расчесывайте места укусов и нанесите противозудный или антигистаминный крем, чтобы облегчить зуд.

После путешествия: если вы путешествовали и почувствовали недомогание, особенно если у вас жар, поговорите с врачом и расскажите ему о своем путешествии.

29 мая Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте предупредил о распространенности инфекционных и паразитарных заболеваний в странах с экваториально-тропическим климатом.