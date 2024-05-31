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Казахстанцам рассказали, как правильно перевозить детей в поезде

Казахстанцам рассказали, как правильно перевозить детей в поезде, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 13:03 Фото: pixabay
Наступило время долгожданных каникул и отпусков. Чтобы эти моменты не были испорчены, специалисты АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанцам о правилах перевозки детей в поездах, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что родителям разрешается бесплатно перевозить одного ребенка в возрасте до 7 лет, если он не занимает отдельное место.

Если вы все-таки планируете занять ребенку отдельное место, необходимо приобрести детский билет.

"Если семья путешествует с несколькими детьми не старше 7 лет, то один взрослый может бесплатно провезти только одного ребенка, на остальных детей приобретаются детские билеты".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Также сказано, что дети от 7 до 15 лет допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50% от стоимости билета для взрослого.

Для детей с 15 лет нужно приобрести взрослый билет.

Они могут путешествовать самостоятельно, но при этом должны иметь нотариально заверенное письменное согласие от своего законного представителя.

Также в рассылке упоминаются и правила для детей, отправляющихся в летние лагеря на поездах.

"Для перевозки организованных групп детей до 15 лет существуют особые правила. Группу должны сопровождать один взрослый на каждые 10 детей и один медицинский работник на всю группу. Для сопровождения несовершеннолетних детей у взрослого пассажира должна быть нотариально заверенная доверенность от родителей".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Для межгосударственных перевозок действуют следующие правила:

  • дети до 5 лет могут ездить бесплатно без предоставления места;
  • дети от 5 до 10 лет путешествуют по детскому тарифу;
  • дети от 10 до 15 лет внутри Казахстана оплачивают 50% от полной стоимости билета, а на территории других государств – по полному тарифу.
"Если ребенок путешествует в сопровождении родителей, то при покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Если ребенок сопровождается не законным представителем, то при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В заключении нацперевозчик настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности и следить за детьми, чтобы они всегда находились под присмотром взрослых.

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2 мая 2024 года казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. Подробнее об этом по ссылке.

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