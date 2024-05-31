Какие ценности для Токаева стоят на первом месте

Находящийся в Алматы с рабочим визитом глава государства Касым-Жомарт Токаев перечислил ценности, которые стоят на первом месте для него, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил, выступая 31 мая 2024 года на встрече с учеными.

"Для меня, как главы государства, на первом месте стоят ценности нашей Независимости, благополучие народа и поступательное развитие страны. Я всегда следую этому основополагающему принципу. За пять лет нам удалось осуществить по-настоящему масштабные институциональные преобразования практически во всех ключевых сферах, от политики и экономики, до культуры и образования. Но самое главное – мы пробудили в людях веру в реальность перемен. И с намеченного пути мы уже не свернем, продолжим планомерно осуществлять все задуманные реформы". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, Казахстан выстраивает равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами.

"Мы ориентируемся на партнерство, последовательно возводим мосты сотрудничества и взаимопонимания, а не стены отчуждения и недоверия. Однако в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что, делая выбор в пользу дипломатии и диалога, Казахстан показывает "приверженность построению гармоничной и справедливой международной структуры".

"Мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В аэропорту его встретил аким Ерболат Досаев. Затем главе государства показали новый международный терминал аэропорта южной столицы.