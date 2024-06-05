Скляр об отмене утильсбора: Никто не любит платить налоги, но нужно это делать

Первый вице-премьер Роман Скляр в кулуарах Мажилиса 5 июня высказался насчет отмены утилизационного сбора в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Скляра, утильсбор – это косвенный налог.

"Деньги расходуются через акционерное общество "Жасыл даму" под контролем Министерства экологии и природных ресурсов. Если выпадут эти доходы, которые мы тратим на экологические нужды, то их придется возмещать из бюджета. Никто не любит платить налоги, но это нужно делать. Все очень просто. Говорить о том, что на этом наживаются какие-то олигархические группы, по меньшей мере, некорректно. Сегодня депутаты задали этот вопрос. Можете обратиться в "Жасыл даму" и Министерство экологии, куда их тратят. Их нельзя воровать. Это очевидно. Их нужно эффективно использовать", – ответил Роман Скляр.

Он заявил, что есть и другие задачи, которые решаются через заградительные барьеры, – это развитие собственной промышленности и улучшение экологической ситуации.

"Ни одна страна мира не в восторге от того, что им приходится разрешать ввоз автомобилей, у которых уже выходит срок эксплуатации и они загрязняют окружающую среду. Это очевидные вещи, о которых я говорил. У 15 млн человек нет в собственности автотранспорта, а всего зарегистрировано 5 млн автомобилей. Почему-то у 15 млн мнение особо никто не спрашивает, хотят или нет. Здесь дело не в утильсборе, это стало каким-то именем нарицательным. Дело в другом: будет у нас или не будет нормальная экология. Или будет ли у нас развита нормально промышленность? Нельзя сбрасывать со счетов наши сборочные производства. Они развиваются. Там работают люди и получают заработную плату, платят налоги. С этим надо считаться", – дополнил первый вице-премьер.

Также он отметил, что петиция поступила на рассмотрение и ее всесторонне рассмотрят. Он не является членом комиссии, которая будет рассматривать вопрос утилизационного сбора.

4 июня Роман Скляр рассказал, к чему приведет отмена утилизационного сбора за транспортное средство.

Ранее сообщалось, что состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утилизационного сбора за транспортное средство утвержден в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК.

Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора.