Аким Шымкента встретится с горожанами 5 июня
Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
5 июня Габит Сыздыкбеков проведет личный прием граждан, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба акимата города Шымкент, единый день приема граждан проводится согласно списку жителей, которые заранее записались во фронт-офисе акимата.
"Также на первом этаже здания акимата жители могут обратиться с предложениями, жалобами к заместителям акима города, руководителям управлений и акимам районов", – говорится в сообщении.
Единый день приема граждан будет проводиться с 09:00 по адресу: пр. Назарбаева, 10.
Ранее сотни шымкентцев смогли получить бесплатную юридическую консультацию в ходе республиканской акции "Народный юрист", в которой приняли участие адвокаты, прокуроры, судебные приставы и руководители различных ведомств.
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