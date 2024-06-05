Аким Шымкента встретится с горожанами 5 июня

5 июня Габит Сыздыкбеков проведет личный прием граждан, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата города Шымкент, единый день приема граждан проводится согласно списку жителей, которые заранее записались во фронт-офисе акимата.

"Также на первом этаже здания акимата жители могут обратиться с предложениями, жалобами к заместителям акима города, руководителям управлений и акимам районов", – говорится в сообщении.

Единый день приема граждан будет проводиться с 09:00 по адресу: пр. Назарбаева, 10.

Ранее сотни шымкентцев смогли получить бесплатную юридическую консультацию в ходе республиканской акции "Народный юрист", в которой приняли участие адвокаты, прокуроры, судебные приставы и руководители различных ведомств.