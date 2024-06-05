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Законодательство РК

Как вернуть миллионы тенге, переплаченные за регистрацию транспорта

Как вернуть миллионы тенге, переплаченные за регистрацию транспорта, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:33 Фото: unsplash
Транспортной прокуратурой предотвращена необоснованная практика уплаты сборов за первичную регистрацию транспортных средств. О том, как вернуть переплаченные миллионы тенге, 5 июня 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2023 года, согласно изменений в Налоговый кодекс РК, для отечественных международных перевозчиков отменены сборы за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи).

"Однако анализ прокуратуры показал, что более 60 перевозчиков продолжали платить эти сборы, в результате чего в бюджет необоснованно поступило около 18 млн тенге за 119 транспортных средств... Для возврата средств налогоплательщики должны самостоятельно подать заявление в органы государственных доходов. В этой связи транспортная прокуратура призывает отечественных перевозчиков для возврата излишне уплаченных сборов обращаться в налоговые органы по месту регистрации транспортных средств".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Уточняется, что на сегодняшний день по инициативе прокуратуры семерым предпринимателям возвращено 4,9 млн тенге.

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12 февраля 2024 года стало известно, что в Казахстане изменились правила разрешительной системы автомобильных международных перевозок.

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