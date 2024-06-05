Как вернуть миллионы тенге, переплаченные за регистрацию транспорта

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Транспортной прокуратурой предотвращена необоснованная практика уплаты сборов за первичную регистрацию транспортных средств. О том, как вернуть переплаченные миллионы тенге, 5 июня 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

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