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Университет обороны выпустил офицеров

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 04:20 Фото: пресс-служба Минобороны РК
8 июня в Национальном университете обороны Республики Казахстан прошел торжественный выпуск офицеров, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан, ежегодно факультет "Академия Генерального штаба Вооруженных сил" ВУЗа выпускает специалистов оперативно-стратегического и стратегического уровней управления.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Поздравил магистрантов первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Он особо отметил, что университет выпускает новую плеяду офицеров, будущих военачальников и руководителей органов военного управления.

"Президент страны – Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на дальнейшем развитии Вооруженных сил", – напомнил присутствующим Камалетдинов.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Он также подчеркнул, что систему управления ожидает модернизация. Поскольку сейчас в приоритете – боевая готовность и боеспособность войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Кроме того речь шла о необходимости совершенствования материально-технической базы, внедрения роботизации и искусственного интеллекта.

В Казахстане 6 июня личный состав всех видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности.

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