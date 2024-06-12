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На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей

На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 15:30 Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 13, 14 и 15 июня 2024 года, в Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами. Тем временем в Шымкенте осадков не прогнозируют и температура повысится до 34 градусов, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +24+26°.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15° днем +25+27°.
  • 15 июня: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер ожидается небольшой. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

Алматы

  • 13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.
  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +24+26°.
  • 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.

Шымкент

  • 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветра не ожидается. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
  • 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13, 14 и 15 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, на западе республики ожидается очень сильная жара.

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