На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей
Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 13, 14 и 15 июня 2024 года, в Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами. Тем временем в Шымкенте осадков не прогнозируют и температура повысится до 34 градусов, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +24+26°.
- 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15° днем +25+27°.
- 15 июня: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер ожидается небольшой. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
Алматы
- 13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.
- 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +24+26°.
- 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.
Шымкент
- 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.
- 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветра не ожидается. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
- 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13, 14 и 15 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, на западе республики ожидается очень сильная жара.
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