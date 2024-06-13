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Внедрить стандарт качества жизни граждан планируют в Казахстане

Сенат, Парламент, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:07 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 13 июня на пленарном заседании Сената предложил внедрить Единый национальный стандарт качества жизни граждан для оценки влияния расходов бюджета на благосостояние казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, необходимо усилить привязку использования бюджетных средств к достижению конкретных улучшений в жизни казахстанцев. 

"Сегодня экономический эффект предусмотрен в 80% бюджетных программ развития. При этом почти в половине из них нет точных количественно измеримых показателей. В этой связи предлагается внедрить Единый национальный стандарт качества жизни граждан, что позволит оценивать влияние расходов бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца", – сказал Смаилов. 

Он отметил, что для решения региональных задач акиматам была предоставлена большая самостоятельность. Однако в отдельных случаях использование госсредств на местах показывает низкую результативность. Всего по стране по итогам года не завершен 91 бюджетный инвестпроект – 20% от плана. 

"Это преимущественно проекты водоснабжения, водоотведения и социальной инфраструктуры, которые должны были внести свой вклад в повышение качества жизни граждан. В реальном секторе экономики основные инфраструктурные инициативы реализуются через субъекты квазигоссектора. Только за 2023 год они получили почти 1,2 трлн тенге из бюджета. При этом неиспользованный остаток по итогам вырос более чем в 2,5 раза. Дополнительно выявлено еще 383 млрд тенге, которые были выделены, размещены на счетах и не использованы по назначению", — озвучил Алихан Смаилов. 

По его мнению, практика накопления средств на счетах годами должна прекратиться. Деньги должны работать на экономику и во благо казахстанцев. 

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям озвучил, что может повысить качество жизни казахстанцев. 

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