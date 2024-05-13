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Дело Бишимбаева: в суде озвучили вопросы для присяжных

Дело Бишимбаева, в суде озвучили вопросы для присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 10:13 Фото: Zakon.kz
13 мая в Астане состоялось очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Судья Айжан Кульбаева озвучила 13 вопросов для присяжных заседателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На предыдущем заседании суд удалился в совещательную комнату для формулировки вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных, составленных сторонами. Вопросы сформированы. Судья озвучила их.

Обвинение в отношении Бишимбаева по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК:

1. Доказано ли, что имело место, а именно с 16 декабря 2022 до 9 ноября 2023 года, потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путем регулярного избиения в различные части тела и голову, а также моральные страдания с унижением чести и достоинства?

2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Куандык Бишимбаев?

3. Виновен ли Бишимбаев в совершении этого деяния?

4. Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать средства, находилась в материальной зависимом положении от него?

Обвинение по п. 5 ч 2 ст. 99 УК РК:

1. Доказано ли, что имело место деяние, а именно 9 ноября 2023 года примерно после обеда в ресторане Bao потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной и теменно-затылочной области, левой теменно-затылочной области с последующим развитием дислакационного синдрома и вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем прекращение функций центральной нервной системы, остановки сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной смерти?

2. Доказано ли, что при обстоятельствах, описанных в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно и преднамеренно причинена смерть путем нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы?

3. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбев?

4. Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

5. Доказано ли, что подсудимый Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостно физические и нравственные мучения, сильные и продолжительные страдания, причинил Нукеновой большое количество телесных повреждений, лишая ее воды, сна и измываясь над ней.

6. Доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в голову, которые причинили тяжкий вред здоровью, повлекший по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей. Доказано ли, что это совершил Бишимбаев. Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

Также судья озвучила вопросы по обвинению Байжанова по ст. 432 УК:

1. Доказано ли, что имело место деяние, а именно 9 ноября 23 года в ресторане Bao приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в вип кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили записи камер видеонаблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан?

2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов?

3. Виновен ли подсудимый Байжанов в совершении этого деяния?

"Сейчас судья и 10 основных присяжных заседателей удаляются в совещательную комнату для вынесения решения по делу, запасной присяжный заседатель проходит вместе с судебным приставом в отдельное помещение. О времени оглашения решения суда будет сообщено дополнительно", – сказала Айжан Кульбаева.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию. 6 мая Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде.

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