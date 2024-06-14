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Законодательство РК

Почему Дикого Армана судят второй год, озвучили в Верховном суде

Дикий Арман , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:26 Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина 14 июня в кулуарах прокомментировала дело Дикого Армана, который был задержан во время январских беспорядков , корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему судебное следствие по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена длится так долго.

"Я с материалами дела не знакома и доступа к ним не имею, потому что дело находится в другой инстанции. Все зависит от обстоятельств дела, участников процесса, свидетелей, специалистов, экспертов, подсудимых. Есть материалы аудио-, видеозаписей, негласных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Это все необходимо исследовать. Есть выступления, ходатайства адвокатов, прокурора. Суд обязан полностью исследовать", – ответила Назгуль Рахметуллина. 

По ее словам, ставить какое-то ограничение не имеют права.

"Все суд решает в каждой инстанции индивидуально, в зависимости от того, какие обстоятельства по делу", – дополнила председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.

7  января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

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