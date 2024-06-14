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Законодательство РК

В Минфине РК рассказали, почему бизнесу нельзя применять мобильные переводы

Минфин, переводы, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 18:51 Фото: Zakon.kz
Главный эксперт Управления административных доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 14 июня 2024 года рассказала, что дает мониторинг мобильных переводов, сообщает Zakon.kz.

Хасенова отметила, что мобильные переводы предназначены для переводов между гражданами, но никак не для целей предпринимательства.

"Сейчас пошла такая тенденция: бизнес начал использовать их с предпринимательской целью. Они при оказании каких-то услуг или при торгово-закупочной деятельности просят перекинуть оплату посредством мобильного перевода. Но этого не должно быть. Оплата должна осуществляться посредством QR-перевода, кассовый аппарат, если оплата идет наличкой. Мобильные переводы не предназначены для предпринимательской цели, используя их, они, получается, скрывают свои доходы...", – сказала она.

Чтобы не допускать таких злоупотреблений, по ее словам, и был введен мониторинг мобильных переводов. 

"Начали использовать мобильные переводы в целях бизнеса, поэтому сделали такой критерий, что если в течение трех месяцев подряд от разных 100 лиц приходят эти мобильные переводы, то они попадают в зону риска как предпринимательская деятельность. Но я хотела бы сказать, чтобы у людей было понимание: мы со своей зарплаты платим подоходный налог, то считается, что это нормально, а предприниматели скрывают свой доход, не секрет, что многие двойную, тройную бухгалтерию ведут, стараются скрывать доходы, но таким образом они ущемляют, потребители, ваши права, ведь налоги идут на зарплаты, пособия. У каждого в семье есть пенсионеры – вот на пенсии идут, инвалиды есть, малообеспеченным, на строительство школ, садиков, дорог, вот на что идут налоги, которые мы собираем, то есть идут  на благородные цели", – резюмировала спикер.

7 июня Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации.

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