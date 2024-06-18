Бектенов главе МЧС: Люди тонут практически ежедневно

Премьер-министр Олжас Бектенов обеспокоен участившимися случаями гибели людей на водоемах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, из года в год сохраняется значительное количество утонувших на водоемах республики. Это порядка 200-300 человек, из них около 100 – дети.

"К сожалению, и в этом году тенденция не меняется. Лето только началось, уже растет численность погибших на водоемах, особенно детей. Так, с начала года утонули 20 несовершеннолетних. Буквально на прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море утонул двухлетний ребенок. И такие факты регистрируются практически ежедневно", – сообщил Олжас Бектенов.

В связи с этим премьер-министр поручил увеличить количество патрулирований, а сотрудникам полиции и МЧС пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов.

"В текущем году "Казгидромет" прогнозирует жаркое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на реках и озерах. К этому надо быть готовыми. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами необходимо увеличить количество мобильных постов. Надо проводить широкомасштабную повсеместную разъяснительную работу. До населения нужно довести основные требования правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, наличие оборудованных и опасных мест для купания. К этой работе надо подключиться Министерству информации", – заявил Олжас Бектенов.

Особое внимание глава Кабмина поручил уделить детским лагерям, расположенным вблизи водоемов. Соответствующее поручение получили Министерство просвещения и акиматы.

А после добавил, что оросительные каналы в южных регионах также представляют опасность для людей, поскольку большинство из них не имеют ограждений. И от этого страдают в первую очередь дети.

Он также поручил Министерству транспорта совместно с акиматами регионов принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов. По словам премьера, нужен жесткий контроль в этом вопросе.

"В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и в Алматы, в других городах. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей. МВД должно более активно подключиться к этой работе", – заключил Олжас Бектенов.

Контроль за исполнением поручений он возложил на своего заместителя Каната Бозумбаева.

Ранее глава МЧС рассказал, сколько человек утонули в Казахстане с начала купального сезона.