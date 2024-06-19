Депутат о неосвоениях в акиматах: Не пошли ли эти средства на строительство очередной дачи на Кипре?

Депутат Мажилиса Ажар Сагындыкова заявила о миллиардных неосвоениях и неэффективном использовании выплат, собранных за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом она заявила в депзапросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что в 2022 году в Экологический кодекс вместо понятия платы за эмиссию ввели "плату за негативное воздействие на окружающую среду". Соответственно, все эти средства на 100% должны быть использованы для решения экологических проблем.

"Но что мы видим в реальности. По первым данным, полученным из регионов за три последние года, пополнение бюджета страны от плат за негативное воздействие на окружающую среду составило чуть меньше 60 трлн тенге. И, если бы это были реальные цифры, мы могли бы спокойно покрывать бюджет всей страны, да еще с хорошим запасом, с учетом всех требований инклюзивного сообщества. Однако выяснили, что исполнители на местах достаточно халатно относятся к учетам и статистике данных по платам. В разных источниках дают разные данные", – рассказала Ажар Сагындыкова.

По ее словам, параллельно депутаты изучили и планы мероприятий по охране окружающей среды, которые разрабатывались на трехлетнюю перспективу, после чего возникло несколько вопросов. Например, почему за счет средств, полученных из выплат в Актюбинской области, проводится капитальный и средний ремонт дорог, вместо их прямого назначения.

В Мангистауской области также множество экологических проблем: опустынивание территорий, обмеление Каспийского моря, загрязнение почвы, воды и воздуха местными нефтяными компаниями. Однако из полученных почти 2 млрд тенге потратили всего 270 млн тенге, то есть чуть больше четверти.

"Все эти данные были получены в официальных ответах от госорганов. В связи с этим мы требуем ответа на вопрос: куда ушли неосвоенные средства, не пошли ли они в чей-то карман или на строительство очередной дачи на Кипре?" – заявила Ажар Сагындыкова.

Учитывая вышеизложенное, депутат потребовала от правительства:

В срочном порядке пересмотреть правила разработки плана мероприятий по охране окружающей среды и составить их в соответствии с действующим Экологическим кодексом и стратегией достижения углеродной нейтральности Казахстана.

Ужесточить ответственность акимов всех уровней за эффективное использование платы за негативное воздействие на окружающую среду.

На этом же заседании депутат Самат Мусабаев потребовал от прокуратуры и КНБ найти и наказать участников скандального видео с танцами в юрте.