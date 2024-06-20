Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена

Посольство Германии в Астане сделало важное заявление, касающееся граждан Казахстана, оформляющих шенгенскую визу, сообщает Zakon.kz.

В дипломатическом представительстве отметили, что в горячий сезон туристических поездок в ряде представительств государств – членов Шенгенского соглашения в Казахстане увеличивается время ожидания записи на визу, либо увеличивается время оформления визы.

"Это приводит к фальсификации поездок с основным пунктом назначения в Германию с целью использования полученной таким образом визы для поездки в другое государство – член Шенгенского соглашения, которое на самом деле является основным пунктом назначения. Это недопустимо", – заявили в посольстве Германии в Астане.

Если граждане Казахстана хотят посетить государство – член Шенгенского соглашения, которое не является Германией, но въехать через германский аэропорт, им необходимо подать заявление на получение визы у представительства страны, в которой они действительно хотят остаться.

"В таком случае при пересечении границы в Германии убедитесь, что вы можете доказать, что планируете продолжить путешествие в страну, выдавшую визу, предъявив дополнительные билеты на самолет или поезд, бронь гостиницы", – добавили в посольстве Германии в Астане.

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