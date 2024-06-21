Алматинский метрополитен выступил с заявлением после жалоб некоторых сотрудников

21 июня 2024 года состоялась встреча представителей СМИ с руководством Алматинского метрополитена в связи с распространением в социальных сетях видеоролика с изношенными колодками, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, данные колодки являются кусками старых колодок, которые были заменены на качественные после выявления руководством предприятия. Видео снимались специалистами по поручению руководства метрополитена на основании распоряжения.

На встрече в электродепо и. о. директора Алмасбек Орынбеков пояснил касательно колодок, что они некачественные в части срока эксплуатации.

"На безопасность движения это не влияет. Только приходится часто менять, так как они быстро изнашиваются. К примеру, по стандарту колодки должны эксплуатироваться до 6 месяцев, а данные колодки уже начали крошиться в течение трех месяцев после установки", – добавил он.

По информации пресс-службы метрополитена, в начале года в свете проверок и возможности возбуждения уголовных дел в месенджерах среди представителей СМИ распространялась анонимная рассылка с якобы требованием сотрудников метрополитена об увольнении нынешнего руководителя и. о. Алмасбека Орынбекова, который был назначен 4 декабря 2023 года.

Основной целью анонимной рассылки группой лиц является отвлечение внимания как различных госорганов, так и общественности от ранее выявленных нарушений в прошлые годы, которые находятся на рассмотрении правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба Алматинского метрополитена

Алмасбек Орынбеков сообщил, что данная инициативная группа уже не первый раз приглашает СМИ и направляет жалобы в различные инстанции.

"По всем их заявлениям соответствующие органы проводят проверки и принимают меры. Хочу подчеркнуть, что все нарушения, которые якобы данная группа лиц выявляет, на самом деле нами давно уже выявлены, проведены служебные расследования, внутренние и внешние аудиты, по итогам некоторых материалы даже переданы в правоохранительные органы", – заключил и. о. директора Алматинского метрополитена.

6 июня 2024 года стало известно, что сотрудники Алматинского метрополитена стали фигурантами расследования Антикора. По данным агентства, ГКП "Метрополитен" приобрел первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге.