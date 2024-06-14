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Дорожный экзамен: как врачу пришлось принять роды в скоростном поезде

День медработниика, Гульнар Рустемова, роды в поезде, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 09:31 Фото из архива Гульнар Рустемовой
Гульнар Рустемова после окончания интернатуры работала неонатологом, а затем педиатром в Кокшетауской и Кызылординской областях. В последние годы – в районных поликлиниках Акмолинской области. В преддверии Дня медицинского работника Zakon.kz рассказывает истории о казахстанских врачах.

После почти 40 лет работы вышла на пенсию в июне 2024 года. Женщина рассказывает, что за эти годы приняла в поликлинике десятки тысяч детей. Говорят, что бывших врачей не бывает, а это значит, что когда-нибудь помощь доктора обязательно пригодится. Особенно в самых неожиданных ситуациях. Такая ситуация и произошла 9 июня 2024 года у героини Zakon.kz.

Гульнар Рустемова отправилась на день рождения племянника на поезде Кызылорда – Астана. В том же поезде ехала женщина на 9 месяце беременности.

"Мы сели в поезд вечером, а в обед следующего дня проводник начал искать по вагонам, есть ли среди пассажиров врач. Я вызвалась помочь. Оказалось, что женщина – первородка, у них в селе сломалась машина скорой помощи, на автобусе ехать – не вариант, поэтому она села в поезд, чтобы доехать до роддома в Жезказгане. Однако ночью у нее начались схватки", – рассказывает Гульнар Рустемова.

Беременную сопровождала медсестра. Но во время родов к медработникам присоединились еще две медсестры, которые сели по пути на станциях. Они были пассажирами поезда, оказались в нем случайно и все трое помогли врачу принять роды в тесном и душном купе.

"Единственное, что я знаю, это то, что ей 24 года, и то, что женщина и ее муж – учителя в районной школе. Даже имя ее не помню. Я все время удивлялась – зачем ее нужно было отправлять на поезде, ведь могло случиться все, что угодно, на таком сроке – 36-37 недель. Мы до последнего надеялись, что роды начнутся по приезду в Жезказган, но малыш решил появиться раньше", – говорит Гульнар Рустемова.

Помогали, как рассказывает врач, все пассажиры и проводники в купе. Кто-то подносил простыни и полотенца, другие – воду и салфетки, третьи поддерживали морально.

"Места в купе было очень мало, неудобно, душно. Мы по очереди то пульс считали, то давление мерили. Я такой стресс получила, как будто сама родила. Представьте, она тужится, и мы вместе с ней, она кричит, и мы вместе с ней кричим. Это сейчас вспоминается со смехом, а тогда было не до шуток. Родила женщина за три с половиной часа, что очень хорошо для первородки. Родился мальчик, вес – это я из своего опыта определила – примерно 3 килограмма, закричал сразу. Я не знала, за кого переживать больше – за маму или за ребенка. Но могу сказать, что малыш в рубашке родился, а мама молодец – слушала нас и родила благополучно. Если бы открылось кровотечение, даже не знаю, чем бы все закончилось", – отмечает Гульнар Рустемова.
Роды в поезде, Жезказган, День медицинского работника, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 09:31

Гульнар Рустемова вторая слева (в белом халате), фото из личного архива врача

"Наверно, так уж суждено было судьбой этому малышу родиться именно в поезде, где ехала я и медсестры. Они тоже большие молодцы, очень сильно помогли", – добавляет врач.

Молодых родителей и новорожденного на станции в Жезказгане уже ждала машина скорой помощи. Провожали их под аплодисменты всего вагона.

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Жезказган Кызылорда 2024 год Хорошие новости Поезда
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