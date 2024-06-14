"КазАвтоЖол" выступил с громким обещанием по дорогам

Национальная компания "КазАвтоЖол" 14 июня 2024 года выступила с объявлением. В нем говорится, что для развития туризма будут приведены в нормативное состояние около 2 тыс. км дорог, ведущих к достопримечательностям и местам отдыха. По времени это должно занять два года, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Акмолинской области пройдет средний ремонт дороги "Астана-Коргалжын" на участке км 19-58. Эта дорога ведет к музейно-мемориальному комплексу "АЛЖИР" и государственному природному заповеднику "Коргалжын".

В Алматинской области планируется средний ремонт автодорог "Кокпек-Кеген-Тюп-Жаланаш-Саты-Курметы-подъезд к о. Кольсай" на участке км 3-24, "Кокпек-Кеген-Тюп" на участках км 26-41 и км 68-88. Эта дорога ведет к национальному природному парку "Кольсай" и озерам Каинды и Кольсай. Также будет отремонтирована автодорога "Сарыозек-Коктал" на участках км 0-45, 110-141, 142-178, ведущая к "Поющим барханам" в национальном парке "Алтын-Эмель".

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области ожидается ремонт автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи" на участках км 0-45, 110-140, 151-186, 199-203, 205-207, 211-214, 366-399, а также капитальный ремонт четырех мостов. В Катон-Карагайском районе находятся национальный парк "Катон-Карагай" и санаторий "Рахмановские ключи".

В Жетысуской области будет обновлена автодорога "Ушарал-Достык" на участке км 0-2,9, ведущая к озеру Алаколь и заповеднику "Алаколь".

В Западно-Казахстанской области начаты ремонтные работы дороги "Подъезд к с. Хан Орда" на участке км 0-21, где находится резиденция Жангир Хана.

Материал по теме В Казахстане отремонтируют дорогу 60-х годов, ведущую к резиденции Жангир хана

В Карагандинской области для туристов будет обновлена дорога "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" на участках км 17-60, 60-102, 130-163, 175-185, 207-217, 249-265, ведущая к национальному парку "Каркаралинск".

В Павлодарской области будет отремонтирована автодорога "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновск" на участках км 100-105 (капитальный ремонт) и км 82-91, 94-99, 221-231 (средний ремонт), ведущая к Баянаульскому национальному парку.

В Туркестанской области планируется капитальный и средний ремонт дороги "Самара-Шымкент" на участке км 2186-2216 (средний ремонт) и капитальный ремонт разворотной площадки на км 2056, ведущей к городищу Сауран.

Материал по теме Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов поручил Токаев

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 13 июня состоялось совещание по развитию туризма. Там он отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.