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Распознает лица, предметы, машины: новую систему видеомониторинга внедряют в Алматы

В Алматы внедряют новую систему видеомониторинга, камеры, лица, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 13:19 Фото: акимат Алматы
В полиции Алматы 1 июля рассказали о внедрении системы видеомониторинга на единой платформе, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в рамках "коврового" покрытия департаментом полиции Алматы совместно с местными исполнительными органами идет подготовка к внедрению национальной системы видеомониторинга.

"На сегодняшний день создана единая информационная платформа видеомониторинга, позволяющая в режиме реального времени управлять системой городского видеонаблюдения, оперативно реагировать на происходящие события, а также реализовать функции распознавания лиц посредством использования современных алгоритмов и нейронных сетей", – рассказали в полиции.

Система интегрирована с картой событий центра оперативного управления, защищена от несанкционированного доступа.

"Функционал межкамерного слежения позволяет следить за передвижением не только разыскиваемых лиц, а также транспортных средств. В целом, система контролирует дорожное движение, осуществляет поиск "оставленных" предметов, фиксирует нарушения правил парковки и вторжения на охраняемую территорию. Отличительной особенностью является идентификация личности в самых сложных ситуациях. Определяя ключевые признаки лица (пол, возраст), а также наличие различных аксессуаров (очки, борода, маска), данные сопоставляются со списками разыскиваемых лиц, что позволяет оперативно организовать поисковые мероприятия", – отметили в ДП.

Например, в марте 2024 года система распознавания лиц зафиксировала гражданина А., подозреваемого в краже, который пытался скрыться в одном из центральных районов города. Благодаря оперативной работе системы и мобильных патрулей подозреваемого задержали в течение 15 минут с момента совершения инцидента.

Также в текущем году с помощью системы распознавания лиц, установленной в местах массового скопления граждан, выявлены и задержаны девять уголовных преступников: за совершение грабежа и кражи чужого имущества – семь лиц, угон автотранспорта – один, совершение мошеннических действий – один.

Порядка 160 сотрудников полиции Алматы получили доступ для работы с данной системой непосредственно на рабочих местах.

"Кроме того, для оперативных сотрудников, участковых инспекторов, а также патрульных нарядов организован доступ к просмотру и аналитике видеокамер на мобильных планшетах в онлайн-режиме. Вместе с тем доступ к использованию платформы предоставлен различным службам акимата города Алматы, Центра развития Алматы, сотрудникам городской прокуратуры, КНБ, что позволило эффективно реагировать на различного рода инциденты", – поделились в полиции.

До конца 2024 года планируется подключить к системе ЕСВМ порядка 10 тыс. городских видеокамер, в итоге будет функционировать порядка 50 тыс. видеокамер с выводом в ЦОУ ДП и дежурные части районных управлений полиции. На 6 тыс. видеокамер планируется активировать функции видеоаналитики.

Ранее мы рассказывали о том, сколько в Алматы камер и кому они принадлежат.

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