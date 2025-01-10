Зимняя сказка в Алматы попала в объектив известного фотографа

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел южную столицу после снегопада, который прошел 8 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в своем Instagram накануне, 9 января.

Фотограф отметил, что после очередного снегопада Алматы снова превратился в зимнюю сказку.

"После снега морозно, но очень хочется сфотографировать эти волшебные моменты. Снег скрипит под ногами, фонари мерцают теплыми огоньками, а деревья укутались снежным одеялом. Каждый уголок Алматы словно превращается в живую открытку!... Я нашел много разнообразных городских сюжетов, объединенных единой темой зимнего волшебства нашего города. Как вам такие зимние вечера в Алматы?", – написал Дмитрий Доценко.

Подписчиков снимки заснеженной южной столицы очаровали:

"У вас фото невероятной красоты".

"Какой талант! Я также сказочно вижу город Алматы".

"Как же я соскучился по любимому городу! Спасибо за такие чудесные фотографии!"

"Восторг! Фото – огонь! Как же здорово, когда всю душу вкладываешь в любимое дело, это очень заметно!"

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Снегопад в Алматы начался с ночи 8 января 2025 года и прекратился после обеда.