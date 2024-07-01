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На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане

На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 21:40 Фото: pixabay
Департамент полиции Астаны 1 июля рассказал, на каких дорогах будет введено ограничение движения на время саммита ШОС, сообщает Zakon.kz.

Планируется временное ограничение движения автотранспортных средств на следующих участках дорог:

  • 3 июля с 18:00 до 22:00 – по ул. Бокейхана от ул. Керей-Жанибек хандар до моста по ул. Сыганак (М-3);
  • 4 июля с 09:00 до 19:00 – по ул. Нажимеденова от пр. Тауелсиздик до ул. Аманжолова, далее по ул. Аманжолова до ул. Байтурсынова и по Байтурсынова до пр. Тауелсиздик.

В ведомстве подчеркнули, что в остальное время ограничение движения будет осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС.


"Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что со 2 по 4 июля в Астане запрещается парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц. Подробнее можно узнать здесь

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