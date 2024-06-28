Закроют ли въезд в Астану из-за саммита ШОС

Департамент полиции (ДП) Астаны 28 июня 2024 года обратился к жителям и гостям столицы из-за распространяемой в соцсетях информации про закрытие города из-за саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка заявили, что информация об ограничениях на въезд и выезд из Астаны – ложная.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о якобы закрытии дорог к столице из пригородных населенных пунктов Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер и др. с 1 по 5 июля, не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено". Пресс-служба ДП Астаны

Столичный департамент полиции предупреждает об ответственности за распространение ложной информации и призывает доверять официальным источникам.

27 июня 2024 года стало известно, что вокруг Астаны установили блокпосты в связи с подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом, как отметили в МВД, никаких ограничений для передвижения граждан нет и город никто не закрывал. Но позднее Служба госохраны РК предупредила жителей и гостей столицы, что 28 июня в городе будут перекрывать дороги.