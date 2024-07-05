Что может предотвратить падение веток в Алматы во время непогоды

В Алматы продолжается санитарная обрезка больных и сухостойных деревьев в рамках акции "Алматы Жазы". Об этом 5 июля 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня санитарная обрезка была проведена практически во всех районах города. Общий охват деревьев составил 5200 штук:

в Алатауском районе – 500 штук,

в Ауэзовском районе – 700 штук,

в Алмалинском районе – 900 штук,

в Бостандыкском районе – 900 штук,

в Медеуском районе – 100 штук,

в Жетысуском районе – 300 штук,

в Наурызбайском районе – 400 штук,

в Турксибском районе – 1400 штук.

"Несвоевременные меры по санитарной обрезке деревьев могут представлять серьезную опасность для здоровья людей и ущерба имуществу. В этой связи усиление работы по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке кроны больных и сухостойных деревьев снизит вероятность падения веток во время штормов, проливных дождей и ливней". Пресс-служба акимата Алматы

Согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, санитарная обрезка деревьев проводится с учетом соблюдения всех норм обеспечения безопасности видовых и биологических особенностей растений – формы кроны, характера их изменений с возрастом, способности переносить обрезку. После санитарной обрезки срезы деревьев обрабатываются специально предназначенными средствами.

В ходе проведения акции также предусмотрена вырубка больных и сухостойных деревьев, которые имеют опасный наклон. Взамен производятся компенсационные посадки в 10-кратном размере.

Акция "Алматы Жазы" закончится 6 июля. Данное мероприятие проходит в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", которая реализуется по поручению главы государства и направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, а также формирование экологической культуры среди населения.

"Санитарная обрезка аварийных деревьев является важной составной частью обеспечения безопасности горожан и находится на особом контроле акимата Алматы". Пресс-служба акимата Алматы

О том, что изменилось в правилах содержания и защиты зеленых насаждений, можете узнать здесь.