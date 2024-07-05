Что может предотвратить падение веток в Алматы во время непогоды
Сегодня санитарная обрезка была проведена практически во всех районах города. Общий охват деревьев составил 5200 штук:
- в Алатауском районе – 500 штук,
- в Ауэзовском районе – 700 штук,
- в Алмалинском районе – 900 штук,
- в Бостандыкском районе – 900 штук,
- в Медеуском районе – 100 штук,
- в Жетысуском районе – 300 штук,
- в Наурызбайском районе – 400 штук,
- в Турксибском районе – 1400 штук.
"Несвоевременные меры по санитарной обрезке деревьев могут представлять серьезную опасность для здоровья людей и ущерба имуществу. В этой связи усиление работы по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке кроны больных и сухостойных деревьев снизит вероятность падения веток во время штормов, проливных дождей и ливней".Пресс-служба акимата Алматы
Согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, санитарная обрезка деревьев проводится с учетом соблюдения всех норм обеспечения безопасности видовых и биологических особенностей растений – формы кроны, характера их изменений с возрастом, способности переносить обрезку. После санитарной обрезки срезы деревьев обрабатываются специально предназначенными средствами.
В ходе проведения акции также предусмотрена вырубка больных и сухостойных деревьев, которые имеют опасный наклон. Взамен производятся компенсационные посадки в 10-кратном размере.
Акция "Алматы Жазы" закончится 6 июля. Данное мероприятие проходит в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", которая реализуется по поручению главы государства и направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, а также формирование экологической культуры среди населения.
"Санитарная обрезка аварийных деревьев является важной составной частью обеспечения безопасности горожан и находится на особом контроле акимата Алматы".Пресс-служба акимата Алматы
О том, что изменилось в правилах содержания и защиты зеленых насаждений, можете узнать здесь.