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Столпотворение возле "комфортной школы" в Астане: в акимате сделали заявление

Столпотворение возле &quot;комфортной школы&quot; в Астане: в акимате сделали заявление, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:54 Фото: pixabay
В Казнете 9 июля появилось видео, на котором видно, как толпа родителей учеников собралась во дворе новой школы, находящейся в Зеленом квартале Астаны, сообщает Zakon.kz.

На видео родители громко кричат и требуют открыть двери. 


Этот инцидент прокомментировали в Управлении образования столицы. 

"С 9 июля начался прием документов в среднюю школу №101, расположенную по улице Толе би (Зеленый квартал), построенную в рамках проекта "Комфортные школы". Поскольку прием документов проводился только в бумажном виде, это привело к образованию очереди. Прием документов для поступления в школу в электронной системе eGov предусмотрен только для первых классов. Государственная услуга по переводу ребенка из одной организации в другую не автоматизирована", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сейчас количество лиц, принимающих документы от родителей, увеличили в два раза, а также проводят работы по запуску автоматизированного портала приема документов SmartNotio, который начнет работать с 11 июля.

"С инструкцией подачи электронного заявления на прием документов и зачисление в организации образования можно ознакомиться по ссылке", – подчеркнули в сообщении.

Вместе с тем электронное зачисление будет проводиться в восемь новых комфортных школ:

  • СШ №104, ул. Орынбор и №37 (район ЖК SOHO);
  • СШ №103, пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497 (район Мечеть);
  • СШ №99, пер. ул. Кабанбай батыра и Сыганак (ЖК "Поколение") ;
  • СШ №101, ул. Толе би и Е758 (Зеленый квартал);
  • СШ №111, ул. Толе би, 24 ("Барыс Арена", север);
  •  СШ №106, ул. С-189 и 12-207 (пер. ул. Земляничная);
  • СШ №105, ЖМ Коктал, район пер. ул. Ұлытау – ул. Наурыз;
  •  СШ №102, школа по ул. А. Байтұрсынұлы, район дома №9 (ЖК Highvill).

Ранее стало известно, что более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков. 

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