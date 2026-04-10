Снег, дожди, грозы: какая погода ждет Казахстан 11-13 апреля
Фото: pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 11, 12 и 13 апреля 2026 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на страну обрушатся снег, ливни, грозы и град.
"В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный частой сменой циклонов и антициклонов. На западе, юге страны прогнозируются дождь, гроза, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь, ночью 11 апреля на востоке страны – снег. 11 апреля на западе республики ожидается сильный дождь, град".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике прогнозируются туманы.
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане зафиксирован новый температурный рекорд спустя 109 лет.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript