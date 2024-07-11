Директор школы "устроила" сына лаборантом и была оштрафована на 9 млн

Балхашский районный суд Алматинской области признал виновной директора одного из образовательных учреждений региона в том, что она фиктивно устроила на работу своего сына. В результате государству был нанесен ущерб в 902 тысячи тенге, передает Zakon.kz.

"Трудоустроила" она его на должность лаборанта в августе 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы суда Алматинской области.

Вина женщины полностью доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами подтвержденными и исследованными в суде.

"Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Адвокат просил учесть наличие несовершеннолетнего ребенка и назначить наказание не связанное с лишением свободы", – говорится в сообщении суда.

Санкция п.2) ч.3 ст.189 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть - 9 млн тенге, а также пожизненное "лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью".

Осужденная обязана уплатить штраф не позднее 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки, наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы.

Ранее за многомиллионные хищения было осуждено руководство школы в Шымкенте.