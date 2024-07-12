Ботсад Алматы рассказал о цветке, живущем только один день

На коллекционном участке в Главном ботаническом саду Алматы представлено более 100 сортов лилейника. О необычном цветке подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе ботсада.

Лилейник (лат. Hemerocallis), или красоднев – травянистый корневищный многолетник подсемейства Лилейниковые семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

"Название рода происходит от греч. ἡμέρα – "день, сутки" и καλός – "красивый", что связано с краткосрочностью цветения большинства видов: каждый цветок обычно цветет один день. Растение называется красоднев, то есть, красота, живущая только один день", – уточнили специалисты.

Кстати, многие думают, что лилейник и лилия – это одно и то же растение. На самом деле это совершенно разные растения, объединяет их только форма цветка.

Считается, что лилейник лишен аромата, однако это не всегда верно, современные сорта лилейников источают приятный ненавязчивый запах, не такой приторный и дурманящий, как у лилии.

"В странах Азии, таких как Китай, Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины, свежие и сушеные бутоны и цветки нескольких видов лилейников традиционно употребляются в пищу в вареном и тушеном виде. В Индии кроме цветков едят сырые и вареные молодые листья, и клубни лилейников". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В заключении сказано, что растение используется в народной медицине.

21 мая 2024 года администрация Главного ботанического сада Алматы рассказала о ситуации, связанной с реконструкцией оранжереи. По данным специалистов, положение критическое и они обращаются за помощью.