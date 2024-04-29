В Ботсаду Алматы рассказали о цветке, сорвав который, можно получить многомиллионный штраф
В публикации сада на странице в Instagram отмечено, что именно он является прародителем 300 современных сортов, а также считается одним из самых известных и эффектных видов казахстанских тюльпанов.
Тюльпан Грейга (лат. Tulipa greigii Regel) – вид рода тюльпанов (Tulipa) семейства лилейные (Liliaceae). Описан Э. Л. Регелем с гор Каратау и назван в честь Самуила Грейга – президента Российского общества садоводов.
"Для тюльпана Грейга характерны высокий стебель (10-12 см), широкие сизоватые листья с темно-бордовыми крапинками и крупный бокаловидный цветок до 15 см диаметром. Окраска – чаще всего красная, иногда оранжевая, ярко-желтая, светло-кремовая".Пресс-служба Ботанического сада Алматы
Также отмечено, что встретить тюльпан Грейга в дикой природе можно только в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.
Цветок занесен в Красную книгу Казахстана.
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Согласно законодательству РК, за плохое обращение с редкими видами растений могут наказать штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей (1 МРП – 3692 тенге, а значит, это более 11 млн тенге).
Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Ордабасинского района Туркестанской области сорвала букет краснокнижных тюльпанов. Теперь ей грозит небывалый штраф: 11 млн тенге.