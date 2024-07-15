Убийца Миланы Давыдовой во время оглашения приговора порезал себе руку

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве семилетней Миланы Давыдовой, во время оглашения приговора порезал себе руку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"Сегодня в зале суда, при оглашении приговора, обвиняемый в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой порезал себе кисть левой руки. Обвиняемый осмотрен врачами, в медпомощи и госпитализации не нуждается", – сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что мужчина получил пожизненное лишение свободы. Матери девочки назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Милана Давыдова пропала 17 ноября прошлого года в селе Бескауга, ее искали почти 500 человек.

Девочку нашли мертвой неподалеку от дома, по подозрению в убийстве арестовали мать девочки и их неоднократно судимого соседа.

По материалам дела, 53-летний мужчина приобрел в магазине буханку хлеба и водку и отправился в гости к соседке. Он знал, что ее гражданский супруг, с которым они работали в одном крестьянском хозяйстве, находится на отгонном участке в 17 км от дома. После распития спиртного пара перешла к интиму, но семилетняя Милана Давыдова вернулась из школы раньше времени. Застав мать с чужим мужчиной, она пригрозила рассказать об увиденном отцу, за что поплатилась жизнью – мать избила девочку до потери сознания, а ее подельник задушил ребенка ремнем. Двое младших детей Татьяны Давыдовой находятся на попечении у государства.