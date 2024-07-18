Астану и Алматы продолжат заливать дожди

Фото: unsplash

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – 19, 20 и 21 июля 2024 года, Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, жителей трех крупнейших городов страны по-прежнему ожидают дожди.

Астана 19 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.

20 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.

21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла. Алматы 19 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.

20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.

21 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 31-33 тепла. Шымкент 19 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

21 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла. Пока в июле идут дожди, июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане. Подробнее о температурных рекордах можно узнать по этой ссылке. Читайте также Кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля В Казахстане выросло тюремное население Кто, как и в какие сроки рассматривает жалобы на стадии досудебного расследования и в судебном порядке

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