Алматинцам пообещали "бесплатный" проезд: в транспортной компании сделали заявление
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казнете мошенники распространяют сообщение о том, что для жителей Алматы действует специальное предложение, по которому они смогут получить 200 бесплатных транспортных карт, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим, в транспортной компании Onay 19 июля сделали заявление.
"Уведомляем вас о том, что со стороны ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте "Единая", имеющих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на один год, различных бонусов и скидок в партнерских сетях и прочее!" – говорится в сообщении.
Также в компании убедительно попросили не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных.
"Всю достоверную информацию вы можете получить на нашем официальном сайте onay.kz, либо позвонив в call-центр +7 727 397 01 91", – подчеркнули в Onay.
Ранее сообщалось, что 19 июля 2024 года маслихат Алматысогласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.
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