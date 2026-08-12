Президент Южной Кореи восхитился оперативной работой Токаева и КНБ

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в социальной сети X обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с благодарностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ли Чжэ Мён, корейские участники преступной группировки через Камбоджу и Вьетнам перебрались в Казахстан, где занимались голосовым фишингом в отношении граждан Кореи. Их задержали.

"Спустя всего две недели после задержания все они были возвращены в Республику Корея и в настоящее время находятся под следствием полиции. Столь быстро провести весь процесс от задержания до возвращения в страну удалось благодаря активной поддержке и сотрудничеству президента Казахстана Токаева и Комитета национальной безопасности Казахстана. Выражаю глубокую признательность президенту Токаеву и соответствующим ведомствам", – написал глава Южной Кореи.

Он выразил надежду, что на саммите "Корея – Центральная Азия", который состоится в следующем месяце, президенты смогут встретиться лично и обменяться приветствиями.

캄보디아, 베트남을 거쳐 카자흐스탄으로 잠입해 우리 국민을 상대로 보이스피싱 범죄를 벌이던 한국인 조직원들이 현지에서 검거된 지 2주 만에 전원 국내로 송환돼 경찰 수사를 받고 있습니다.



검거에서 송환까지 신속하게 이뤄질 수 있었던 것은 토카예프 카자흐스탄 대통령님과 카자흐스탄… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) August 11, 2026

О задержании в Казахстане 14 граждан Республики Корея Комитет национальной безопасности рассказал 30 июля 2026 года. Они держали мошеннический колл-центр.