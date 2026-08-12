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Политика

Президент Южной Кореи восхитился оперативной работой Токаева и КНБ

президенты Казахстана и Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:17 Фото: X/Jaemyung_Lee, Акорда
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в социальной сети X обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с благодарностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ли Чжэ Мён, корейские участники преступной группировки через Камбоджу и Вьетнам перебрались в Казахстан, где занимались голосовым фишингом в отношении граждан Кореи. Их задержали.

"Спустя всего две недели после задержания все они были возвращены в Республику Корея и в настоящее время находятся под следствием полиции. Столь быстро провести весь процесс от задержания до возвращения в страну удалось благодаря активной поддержке и сотрудничеству президента Казахстана Токаева и Комитета национальной безопасности Казахстана. Выражаю глубокую признательность президенту Токаеву и соответствующим ведомствам", – написал глава Южной Кореи.

Он выразил надежду, что на саммите "Корея – Центральная Азия", который состоится в следующем месяце, президенты смогут встретиться лично и обменяться приветствиями.

О задержании в Казахстане 14 граждан Республики Корея Комитет национальной безопасности рассказал 30 июля 2026 года. Они держали мошеннический колл-центр.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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