Это не игрушки: сколько подростков-мопедистов погибли в Казахстане

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 23 июля 2024 года озвучил статистику по аварийности на дорогах страны с участием мопедов и скутеров, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев указала на то, что рост числа мопедов, скутеров и электросамокатов влияет негативно на ситуацию на дорогах страны.

Это, по его словам, связано с тем, что в основном водители такого вида транспорта не соблюдают правила дорожного движения.

"Это как правило приводит к печальным последствиям. Так, например, с участием мопедов и скутеров, которыми управляли несовершеннолетние, с начала года было зарегистрировано 154 ДТП. В них 180 несовершеннолетних получили травмы, и 10 погибли. Еще раз отметим, что дорога ошибок не прощает. Родителей призываем следить за соблюдением их детьми ПДД. Скутер, элеткросамокат, мопед - это не игрушка, они являются полноправными участниками дородного движения", – резюмировал официальный представитель МВД.

13 апреля в Алматы произошла смертельная авария с участием двух мопедов и джипа. Тогда 21-летний мопедист при падении получил тяжелую травму головы и погиб на месте до приезда медиков.

10 июля в Алматинской области разбился насмерть 21-летний мопедист.