На ж/д вокзале Астаны изменили тарифы на парковку

В Астане с 5 августа 2024 года обновляют тарифы на привокзальной платной парковке. По данным столичного акимата, отменяется заградительный тариф 1 тыс. тг/час после 2-6 часов пребывания на парковке, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, теперь почасовой тариф составит 200 тг за час пребывания.

То есть, за каждый час нахождения транспортного средства на платной парковке, пользователю будет начисляться по 200 тг.

Например, при нынешнем тарифе трехчасовая стоянка автомобиля на платной парковке водителю обходится 1 200 тг, при новом тарифе будет – 600 тг.

"Если время достигнет, к примеру, более 6 часов, то при нынешнем тарифе это – 4 200 тг, по-новому – 1 200 тг". Пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В пресс-службе уточнили, стоимость стоянки на платной парковке на железнодорожном вокзале "Астана" не менялась с 2017 года.

"Тарифная сетка пересмотрена по итогам обращений жителей и с учетом текущих финансовых показателей расходов на обслуживание парковки". Пресс-служба акимата Астаны

Также ранее сообщалось, что в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге. Тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года.