Прокурор попросил суд признать виновным брата экс-акима Шымкента

В Специализированном суде по уголовным делам Астаны 2 августа рассмотрели дело в отношении брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова. Сторона обвинения попросила суд признать его виновным в избиении экс-супруги Даны Атешовой при попытке выселения, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе судебного заседания прокурор попросил признать виновным Марата Айтенова в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 109-1 части 1 Уголовного кодекса. Также он попросил назначить ему 12 суток ареста.

"Наказание Айтенова определить в специальном приемнике Департамента полиции Астаны. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить и применить в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с пунктом 1 части 3,1 статьи 62 УК, время нахождения под стражей до вступления приговора в законную силу засчитать из расчета один день отбывания наказания", – озвучил прокурор.

Он также попросил взыскать с Айтенова в пользу государства затраченные на судебно-врачебные экспертизы 3 364 тенге.

Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Позже он был арестован на пять суток.

Затем в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга Атешовой возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу.

26 июля 2024 в суде Астаны прошло рассмотрение по делу Марата Айтенова. Он рассказал о подробностях того дня и сообщил, что признает вину и раскаивается в случившемся. Но тут же добавил, что не причинял умышленного вреда здоровью бывшей супруге.

В этот день свою версию скандального выселения озвучила и Дана Атешова.