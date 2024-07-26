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Дана Атешова рассказала суду о скандальном выселении

Дана Атешова, Марат Айтенов, суд , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:37 Фото: pixabay
В специализированном суде по уголовным делам Астаны 26 июля рассмотрели дело в отношении брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова. Свою версию скандального выселения озвучила его бывшая супруга Дана Атешова, сообщает Zakon.kz.

Атешова заявила, что 12 июля, в день выселения, они с детьми приготовили "тревожные" чемоданчики, собрав вещи первой необходимости.

"Мы готовились к выселению. Единственное, мы хотели договориться, чтобы наши личные вещи пока не трогали. Я оттягивала выселение, и я надеялась, что Верховный суд примет решение. Подала кассационную жалобу и не хотела перевозить детей туда-сюда и ждала решения Верховного суда... Я хотела, чтобы все спокойно прошло. Начала готовить утром завтрак, вещи стирать, и мне позвонила охрана и сказали, что едут к нам несколько машин. Посмотрела в окно и увидела, что дом начинают окружать мужчины", – говорит она.

Она отметила, что все происходило в 09:00, тогда как в уведомлении было указано, что выселение будет в 14:30. 

"Смотрю, дети напуганы, я сказала им: не бойтесь, я сказала, что придут татешки, что они нам помогут морально с выселением. Я хотела сделать лепешки, чтобы по традициям казахским нормально все сложилось, хотела спокойно все сделать. Но смотрю, у детей паника, вышла на улицу, спросила у ЧСИ, почему вы так рано все делаете. Я начали выносить вещи... Но, во-первых, выезд закрыли, не давали вещи вывезти, моих родных двух татешек не пропустили. Приехали двое полицейских. Я им сказала: "Выезд мне организуйте, я вывезу свои вещи". Потом я зашла домой и вижу, что дочке плохо, у нее были холодные руки и ноги, она начала задыхаться. Попросила Айтенова отвезти ее в больницу. А он пошел и сказал ей: "Ты не притворяйся. Вас все равно выселят", – добавила Атешова.

По ее словам, все ее планы по мирному выселению были разрушены и начался хаос.

"В какое-то время частный судебный исполнитель взламывает без предупреждения дверь и начали просто разносить первый этаж. Мужчины, человек 50 в доме находились, у меня племянница еще с ребенком. Я просила подождать, что не делается все так. А они берут посуду и все в китайские сумки кидают, а там она бьется. Я испугалась, дети испугались, начали плакать. Я поняла, что они пойдут на второй этаж, будут трогать детские вещи, мои вещи, я не хотела этого. Я говорю: "Ребята, стоп, так не пойдет! Вы что творите? На второй этаж вы не пройдете, вы все нарушаете, все правила, все законы", – добавила она. 

В этот момент, по ее словам, вернулся Айтенов и в какой-то момент начал ее хватать и в конце концов вывел насильно из дома. 

"Марат якобы тянется к детям, а я ее (дочку. – Прим. ред.) посадила, он тянется как будто бы к ней, и так резко хватает меня, не получилось, начал тащить силой, я пыталась вырваться и вернуться к детям. Не получилось. Детей вывели, мою племянницу с ребенком вытолкали. А он (Айтенов. – Прим. ред.) меня схватил, я полицию просила, мужчин просила, нет, все смотрели. Когда он меня тащил, он не смотрел, обо что я бьюсь, если пыталась вырваться, он хватал, да так, что оставались синяки. Когда я вышла из дома, мне сказали, что у меня на шее покраснения отчетливые, полиция вся была в форме, у всех были жетоны. Если запросить видео, там будет очень все видно – головой об лестницу я ударилась, он меня за шею или за голову тянул, что у меня эта часть еще дней пять потом болела, спина вся в синяках и ссадинах. Меня хватал не один Айтенов, а меня кто-то еще хватал, ему помогал. Я одна девушка и двое мужчин. Когда он вытаскивал меня на улицу, он хватал меня за волосы, а когда я упала на землю, он прижал меня всем телом, чтобы я не встала и не вернулась в дом", – резюмировала она.

26 июля в суде Астаны о событиях того дня рассказал Марат Айтенов.

Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Позже он был арестован на пять суток.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу Дану Атешову.

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