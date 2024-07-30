Количество ДТП, допущенных учениками автошкол, будут отслеживать в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 30 июля 2024 года на заседании правительства заявил, что в стране возьмут на учет автошколы и будут отслеживать количество ДТП, допущенных их выпускниками, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава МВД подчеркнул, что, анализируя международный опыт, пересмотрены требования к подготовке водителей.
"Отменена самостоятельная подготовка и на учет берем автошколы. Вводим их рейтинг по числу ДТП, допущенных выпускниками. Для учета курсантов перешли на электронные формы свидетельств об окончании курсов и медсправок. Однако есть вопросы к качеству обучения водителей. Не во всех автошколах есть соответствующие условия. Причина – отсутствие государственного контроля в этой сфере. Предлагается возложить эти функции на МВД", – озвучил Ержан Саденов.
Также он предложил перевести открытие автошкол на разрешительный порядок.
С 23 апреля 2024 года вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
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