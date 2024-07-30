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Количество речевых оповещателей, используемых при ЧС, могут пересмотреть в Алматы

Количество речевых оповещателей, используемых при ЧС, могут пересмотреть в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:26 Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года ответил на жалобы алматинцев про плохую слышимость с речевых оповещателей. Их использовали во время учений в городе на случай землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что люди в соцсетях жаловались на то, что невозможно было разобрать, что говорят спасатели через речевые оповещатели.

"У каждой речевой установки есть своя зона охвата. (На слышимость. – Прим. ред.) Влияет еще и этажность домов: в зависимости от этажности, тоже будут искажения", – объяснил Бауыржан Сыздыков.

По его словам, в настоящее время сотрудники детально разбирают именно зону охвата этими установками. Эта работа проводится не только по Алматы, но и по всему Казахстану.

"Будут конкретно уже точки определять, и на этих точках они будут уже либо доустанавливать, или же где-то, наоборот, убирать. То есть здесь уже вопрос именно технический", – резюмировал Бауыржан Сыздыков.

Ранее стало известно, что в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при чрезвычайных ситуациях.

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