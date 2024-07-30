Зачем продолжается спасательная операция на "Майкаинзолото"

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков 30 июля 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответил, зачем продолжаются работы на "Майкаинзолото" по извлечению автобуса, который полгода назад провалился под землю, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что на данный момент сотрудники МЧС дежурят, а работают только частные спасатели, которых нанял "Майкаинзолото".

"Нужно будет смотреть с точки зрения именно законности и уголовного преследования. Поэтому нужно будет смотреть все фрагменты именно в рамках досудебного расследования. Очень важны все детали. Их нужно будет вытаскивать, поэтому работают именно спасатели объекта, а наши – на дежурстве", – дополнил Бауыржан Сыздыков.

Он подтвердил, что люди сейчас работают, чтобы достать вещественные доказательства.

"Это тоже немаловажная вещь, потому что погибли люди. Мы должны разобраться во всех деталях. И это будет правильно и законно", – подчеркнул Бауыржан Сыздыков.

Напомним, ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

В апреле Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике.

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19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" было найдено тело спасателя Айдоса Шаймердена. 24 июля был обнаружен автобус спасателей, а 25 июля на поверхность подняли тело четвертого погибшего Айыпа Тлеубергенова.