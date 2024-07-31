По следам Сметова: экс-замаким Алматы планирует взрастить олимпийскую чемпионку
Первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" пояснил, что записал детей на секцию борьбы.
"Впервые дочу Меруану и сына Закария записал на секцию борьбы. Жена против, чтобы Меруана занималась борьбой, хочет, чтобы она стала балериной. Я – против балета".Максат Кикимов
"У меня цель сделать из Меруаны олимпийскую чемпионку по дзюдо как Ута Абэ".Максат Кикимов
Ута Абэ – японская дзюдоистка, обладательница 5-го дана Кодокан (2022), чемпионка Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весовой категории до 52 кг.
В продолжении Кикимов спросил у подписчиков, что они ставят в приоритет: борьбу или балет.
Мнения пользователей Сети разделились:
- Если сейчас это борьба, позже может быть и балет. В итоге все двери ей будут открыты.
- Я за борьбу.
- Конечно, балет.
- В наше время хорошо, когда девочка может постоять за себя.
- Пожалуйста, только не дочу, только балет.
- Я за то, чтобы в их жизни был спорт. Нужно пробовать разное. И найти ее сильные стороны и то, что ей будет реально нравится.
- Борьба, сейчас такое время что нужно уметь постоять за себя!
Напомним, что 27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов не просто принес своей стране первое золото Парижа, но и вошел в историю как первый казахстанский олимпийский чемпион по дзюдо. В финале весовой категории до 60 килограммов спортсмен победил француза с грузинскими корнями Луку Мхеидзе.
Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.