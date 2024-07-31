По следам Сметова: экс-замаким Алматы планирует взрастить олимпийскую чемпионку

Бывший заместитель акима Алматы Максат Кикимов поделился размышлениями о выборе секций для детей. Его пост вызвал оживленное обсуждение среди комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" пояснил, что записал детей на секцию борьбы.

"Впервые дочу Меруану и сына Закария записал на секцию борьбы. Жена против, чтобы Меруана занималась борьбой, хочет, чтобы она стала балериной. Я – против балета". Максат Кикимов

"У меня цель сделать из Меруаны олимпийскую чемпионку по дзюдо как Ута Абэ". Максат Кикимов

Ута Абэ – японская дзюдоистка, обладательница 5-го дана Кодокан (2022), чемпионка Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весовой категории до 52 кг.

В продолжении Кикимов спросил у подписчиков, что они ставят в приоритет: борьбу или балет.

Мнения пользователей Сети разделились:

Если сейчас это борьба, позже может быть и балет. В итоге все двери ей будут открыты.

Я за борьбу.

Конечно, балет.

В наше время хорошо, когда девочка может постоять за себя.

Пожалуйста, только не дочу, только балет.

Я за то, чтобы в их жизни был спорт. Нужно пробовать разное. И найти ее сильные стороны и то, что ей будет реально нравится.

Борьба, сейчас такое время что нужно уметь постоять за себя!

Напомним, что 27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов не просто принес своей стране первое золото Парижа, но и вошел в историю как первый казахстанский олимпийский чемпион по дзюдо. В финале весовой категории до 60 килограммов спортсмен победил француза с грузинскими корнями Луку Мхеидзе.

Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.