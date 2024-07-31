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По следам Сметова: экс-замаким Алматы планирует взрастить олимпийскую чемпионку

По следам Сметова: экс-замаким Алматы планирует взрастить олимпийскую чемпионку, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 13:56 Фото: Instagram/kikimov_maksat
Бывший заместитель акима Алматы Максат Кикимов поделился размышлениями о выборе секций для детей. Его пост вызвал оживленное обсуждение среди комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" пояснил, что записал детей на секцию борьбы.

"Впервые дочу Меруану и сына Закария записал на секцию борьбы. Жена против, чтобы Меруана занималась борьбой, хочет, чтобы она стала балериной. Я – против балета".Максат Кикимов
"У меня цель сделать из Меруаны олимпийскую чемпионку по дзюдо как Ута Абэ".Максат Кикимов

Ута Абэ – японская дзюдоистка, обладательница 5-го дана Кодокан (2022), чемпионка Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весовой категории до 52 кг.

В продолжении Кикимов спросил у подписчиков, что они ставят в приоритет: борьбу или балет.

Мнения пользователей Сети разделились:

  • Если сейчас это борьба, позже может быть и балет. В итоге все двери ей будут открыты.
  • Я за борьбу.
  • Конечно, балет.
  • В наше время хорошо, когда девочка может постоять за себя.
  • Пожалуйста, только не дочу, только балет.
  • Я за то, чтобы в их жизни был спорт. Нужно пробовать разное. И найти ее сильные стороны и то, что ей будет реально нравится.
  • Борьба, сейчас такое время что нужно уметь постоять за себя!

Напомним, что 27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов не просто принес своей стране первое золото Парижа, но и вошел в историю как первый казахстанский олимпийский чемпион по дзюдо. В финале весовой категории до 60 килограммов спортсмен победил француза с грузинскими корнями Луку Мхеидзе.

Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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