Минтруда о смене часового пояса: Есть механизмы для гибкого регулирования рабочего времени

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин 2 августа 2024 года в ходе публичных обсуждений петиции об отмене перехода Казахстана на единый часовой пояс отметил, что в Трудовом кодексе РК есть нормы, которые позволяют адаптироваться к изменению времени, сообщает Zakon.kz.

Спикер уточнил, что, согласно ст. 63 Трудового кодекса РК, правила трудового распорядка регулируются самим работодателем.

"В этих правилах устанавливаются рабочее время, время отдыха, условия обеспечения трудовой дисциплины и другие вопросы регулирования трудовых отношений. В соответствии с п. 5 ст. 71 Трудового кодекса РК продолжительность ежедневной работы, время отдыха, время начала и окончания смены, а также время перерывов определяются правилами трудового распорядка трудовыми коллективными договорами. Таким образом, работодатели и работники уже обладают механизмами для гибкого регулирования рабочего времени", – сказал Олжас Анафин.

Он подчеркнул, что текущие нормы уже позволяют адаптироваться к изменению времени без изменения часовых поясов.

Ранее во время публичного обсуждения озвучили выводы о влиянии перевода времени на энергопотребление. О том, какое предварительное решение приняло Министерство торговли и интеграции РК по петиции, можете узнать здесь.

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Напомним, жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 22 апреля была подана петиция с требованием отменить перевод времени. 7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тыс. Позднее, 21 июня, прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.