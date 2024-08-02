О чем говорили на обсуждении петиции по возврату времени в Казахстане

Во время публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени эксперты озвучили влияние смены часового пояса на здоровье казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что, согласно последним научным данным и заключению ученых, нет прямой связи между изменением времени на час и здоровьем.

"Мы также обращались в ВОЗ, чтобы данный вопрос обсудить. В целом, ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени. Исследование подтверждает, что переход на зимнее и летнее время как раз на один час не приводит к значительным нарушениям здоровья у большинства людей. Организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий", – дополнил он.

По словам Султангазиева, изменение времени на час, как в случае с переводом на единый часовой пояс, вызывает минимальные изменения в выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон.

"Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1-2 дней и нескольких месяцев. Уровень мелатонина быстро приспосабливается к новому графику и обеспечивает установление нормального режима сна. В целом, хотел бы еще раз отметить, что времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем обращение и посещение медорганизаций за этот период никак не изменилось, состояние здоровья населения существенно не изменилось", – резюмировал он.

Заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев озвучил, что переход на новое время в организациях среднего образования охватил период завершения третьей четверти с 1 по 20 марта и полностью четвертую четверть с 1 апреля по 25 мая.

"В указанные периоды в организации учебно-воспитательного процесса в школах не было обращений и жалоб от родителей, в Минпросвещения не поступало. Мы, конечно, понимаем, что теперь переход на новое время будет действовать в течение всего предстоящего года, и у многих родителей вызывает вопрос о времени начала, окончания учебных занятий, особенно в зимний период", – сказал Карамбаев.

По его словам, на сегодня продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года.

"В соответствии с требованиями Закона об образовании местные исполнительные органы и организации образования с учетом условий обучения детей на сегодняшний день определяют режим работы организаций образования. В основном в прошлом году в 15 регионах учебные занятия начинались с 8 часов, что было утверждено", – резюмировал он.

В свою очередь президент ОФ "Центр исследований "Сандж" Жанар Джандосова заявила, что в Восточно-Казахстанской области солнце заходит уже в 15.30, а многие дети учатся в 2-3 смены.

"Получается, что школьники приходят домой после второй смены затемно. И после третьей смены – особенно. Этот час необходим был хотя бы для того, чтобы в безопасной обстановке вернуться домой. Сейчас, когда вы были в комиссии, которая предложила это постановление, не возникло у вас сомнения, что вы действуете как-то неправильно? Что многие школы, которые особенно на юге, юго-востоке. Алматинская область у нас самая населенная, и они вынуждены будут приходить домой, когда темно", – дополнила Жанар Джандосова.

Жомарт Карамбаев ответил, что в 15 регионах почти 60 трехсменных школ, но реализуется проект "Комфортная школа", который сократит количество таких школ.

"И Алматинскую область вы упоминали, действительно, там очень много трехсменных школ и очень много запланировано открытий комфортных школ. Для нас очень важно качество знаний и параллельно – безопасность детей. Мы считаем, вопрос обеспечения безопасности детей должен быть не только Минпросвета, это должно совместными усилиями решаться – это и освещение, дежурство полицейских и так далее", – озвучил Карамбаев.

Кроме того, общественный деятель, экс-сенатор, президент Фонда развития парламентаризма Казахстана Зауреш Батталова заявила, что слушания надо было проводить до принятия решения о переводе времени и выслушать все мнения.

"Казахстан – это огромная территория, в которую входит девять Франций, люди живут в разных часовых поясах. Даже Ораза проходит согласно времени. На востоке и западе – совершенно разное время, и это высчитывается, и это делалось испокон веков, понимаете? Второе. Мне непонятно, с каких пор Минобразования делегировало свои полномочия каким-то биологам и дает им право оценивать качество знаний детей на этом эксперименте? И непонятно, почему вы берете на себя широкие полномочия," – рассказала она.

Зауреш Батталова дополнила, что, возможно, для каких-то регионов изменение времени подходит, но для каких-то регионов, в том числе для Астаны и востока страны, возникла сложность с ранними подъемами.

Врач на пенсии Людмила Дмитриевна на обсуждении высказалась о том, что нужно вернуть прежний часовой пояс, потому что его смена повлияла на всех людей, поскольку биоритмы человека начали меняться.

"Отсюда нервозность, снижение иммунитета, возникают различные заболевания. Кого бы я не спросила, все пенсионеры говорят, что встают в три часа ночи и не знают куда себя деть. Тут много говорили о детях. Все мои внуки тоже стали психованные и нервозные. (...) Как это наш министр здравоохранения ответила, что на заболеваемость это не влияет? Как не влияет? Посещаемость поликлиник не увеличилась, да? Прото не хотят туда идти", – озвучила пенсионерка.

Во время публичного обсуждения также озвучили выводы о влиянии перевода времени на энергопотребление.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 22 апреля была подана петиция с требованием отменить перевод времени. 7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тыс. Позднее, 21 июня, прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.

2 августа во время публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени в Казахстане озвучили предварительное решение.