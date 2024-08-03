4 кг гашиша и сотни вейпов изъяли в Астане во время рейда

В Астане продолжают бороться с торговлей вейпами. Во время последнего рейда в столице изъяли сотни электронных приспособлений для курения, а также 4 кг гашиша, сообщает Zakon.kz.

В акимате города пояснили, что рейды по выявлению незаконного распространения вейпов и насвая проводят с марта 2024 года во всех пяти районах столицы:

"За это время по городу проверили тысячи торговых точек, выявили сотни нарушений".

Фото: акимат Астаны

В районе Сарыарка с начала года обнаружили 70 фактов незаконной продажи вейпов и насвая. Торговые точки оштрафовали на 3 645 850 тенге. Также возбудили четыре уголовных дела, по которым идут досудебные расследования.

Во время очередного рейда в районе Есиль выявили около 15 фактов реализации некурительных табачных изделий, а также вейпов. Нарушителей привлекли к ответственности.

На 25 МРП оштрафовали девять магазинов в районе Байконыр. Также там обнаружили пять мест незаконного хранения, где изъяли около 4 тонн насвая.

Восемь фактов незаконной торговли вейпов и снюсов пресекли в районе Нура. Нарушителей оштрафовали на 369 200 тенге.

В районе Алматы за время проведения рейдов проверили более 200 объектов, где выявили 64 нарушения. В том числе, 21 факт курения кальянов в кафе и ресторанах. Владельцев заведений оштрафовали на 15 МРП.

Все изъятые некурительные табачные изделия уничтожили.

19 апреля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Согласно документу, Уголовный кодекс Республики Казахстан теперь дополнен статьей 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них". Запрет на продажу вейпов вступил в силу с 20 июня 2024 года.

Почему в Казахстане запретили вейпы и как это скажется на здоровье людей, читайте в материале Zakon.kz.