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В Астане 17 автобусных маршрутов изменят схему движения из-за саммита

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 22:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 17 автобусных маршрутов 9 августа изменят схему движения из-за первого саммита Диалога "Центральная Азия + Япония", сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа рассказали в акимате Астаны. 

"Уважаемые жители и гости города Астана! 9 августа, в связи с проведением в Астане первого саммита Диалога "Центральная Азия + Япония", а также 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, внедряется временное изменение движения маршрутов № 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.

В столичной администрации попросили астанчан заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в столице запустят еще один новый маршрут № 62. 

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