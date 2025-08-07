Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане

В 2025 году в Казахстане отмечается 180-летие со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В связи с этим сегодня, 7 августа, в Бюро национальной статистики поделились интересной статистикой, связанной с его именем, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в нашей стране проживают 18 763 человека по имени Абай. Наибольшая их численность: в Астане – 2089 человек,

в Туркестанской области – 2018 человек,

в Алматы – 1719 человек. "Самый старший из них родился в 1932 году. Больше всего людей с именем Абай приходится на возрастную группу 30-34 года – 3228 человек. В первом полугодии текущего года имя Абай получили 157 новорожденных". Бюро национальной статистики Также сообщается, что это имя давали и девочкам. "В Казахстане зарегистрировано 10 женщин по имени Абай. С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в стране проживают 35 404 человека". Бюро национальной статистики Всего, согласно статданным, в стране именем поэта названы 1 область, 1 город, 3 района, 26 сел. Материал по теме 10 интересных фактов о главном городе Казахстана 1 августа 2025 года в Бюро национальной статистики поделились обновленными данными о численности населения Казахстана.

