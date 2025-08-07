#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Общество

Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
В 2025 году в Казахстане отмечается 180-летие со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В связи с этим сегодня, 7 августа, в Бюро национальной статистики поделились интересной статистикой, связанной с его именем, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в нашей стране проживают 18 763 человека по имени Абай. Наибольшая их численность:

  • в Астане – 2089 человек,
  • в Туркестанской области – 2018 человек,
  • в Алматы – 1719 человек.
"Самый старший из них родился в 1932 году. Больше всего людей с именем Абай приходится на возрастную группу 30-34 года – 3228 человек. В первом полугодии текущего года имя Абай получили 157 новорожденных".Бюро национальной статистики

Также сообщается, что это имя давали и девочкам.

"В Казахстане зарегистрировано 10 женщин по имени Абай. С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в стране проживают 35 404 человека".Бюро национальной статистики

Всего, согласно статданным, в стране именем поэта названы 1 область, 1 город, 3 района, 26 сел.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:46
10 интересных фактов о главном городе Казахстана

1 августа 2025 года в Бюро национальной статистики поделились обновленными данными о численности населения Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
Общество
13:33, Сегодня
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
Пробный экзамен по вождению: что нужно знать казахстанцам
Общество
13:15, Сегодня
Пробный экзамен по вождению: что нужно знать казахстанцам
Тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30%
Общество
12:46, Сегодня
Тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: