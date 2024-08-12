Боксер-олимпиец Нурбек Оралбай прилетел в Астану

Утром 12 августа в столичный аэропорт прибыл серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай, сообщает Zakon.kz.

Дебютант Олимпийских игр Нурбек Оралбай выступал в весовой категории до 80 кг. В Париже он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.

Фото: Zakon.kz

Для Нурбека ринг Парижа был первой Олимпиадой. Во время общения с журналистами он поделился, что самым сложным был финальный бой.

"Сделал все, что мог, все свое умение и мастерство, но мой соперник оказался сильнее. Это спорт и здесь всегда есть победивший и проигравший", – сказал спортсмен.

Фото: Zakon.kz

В аэропорту спортсмена встретили десятки людей с плакатами и флагами Казахстана. Он раздал автографы всем желающим: люди просили расписаться на плакатах, в блокнотах, на флаге, на боксерских перчатках и даже на руках.

"Спасибо, что так встречаете! По воле Всевышнего, занял второе место, принес "серебро". С сегодняшнего дня начну подготовку и на следующих Играх, надеюсь, порадую болельщиков. Я с детства в спорте, и с детства мечтал стать олимпийским чемпионом. Это было и есть для нас главной мотивацией. В этот раз не получилось, но на следующих играх приложим все усилия для этого", – обратился к встречающим Нурбек Оралбай.

В общем зачете наши спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей.

Часами ранее в Алматы встретили его коллегу по боксу Назым Кызайбай.