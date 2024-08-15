Уроки шахмат добавят в школьную программу Астаны

Руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев на августовском форуме педагогов 15 августа 2024 года рассказал, что ожидает столичных первоклассников в учебном году, сообщает Zakon.kz.

Касымхан Сенгазыев отметил, что сейчас в Астане функционируют 13 учреждений дополнительного образования. Есть также 135 их филиалов и 8 комьюнити-центров.

"Дополнительным образованием охвачены 81,5% процентов детей. В школах есть различные секции. С 1 сентября в 30 школах для первоклассников в пилотном режиме будут внедрены уроки шахмат. Также в Астане планируется строительство еще одного Дворца школьников. В этом году были открыты два таких дворца", – резюмировал он.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году.