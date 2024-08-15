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Уровень молодежной безработицы назвали власти Астаны

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:47 Фото: primeminister.kz
Руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев на брифинге 15 августа 2024 года рассказал, столько молодых людей в городе безработные, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Самата Ибраева, каков уровень молодежной безработицы в Астане.

"На сегодня в городе, по данным Бюро национальной статистики, порядка 12 тыс. молодежи – это 4%, которые считают себя безработными", – заявил он в ответ.

Для снижения этого показателя, по его словам, в рамках проекта "Жалыс ел" трудоустраивались на сезонные работы студенты колледжей и старшеклассники. За работу по озеленению города и уборке им платят около 64 тыс. тенге в месяц.

Согласно статданным, во втором квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%.

14 августа сообщалось, что с начала 2024 года 198,5 тыс. казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы.

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