Уровень молодежной безработицы назвали власти Астаны

Руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев на брифинге 15 августа 2024 года рассказал, столько молодых людей в городе безработные, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Самата Ибраева, каков уровень молодежной безработицы в Астане.

"На сегодня в городе, по данным Бюро национальной статистики, порядка 12 тыс. молодежи – это 4%, которые считают себя безработными", – заявил он в ответ.

Для снижения этого показателя, по его словам, в рамках проекта "Жалыс ел" трудоустраивались на сезонные работы студенты колледжей и старшеклассники. За работу по озеленению города и уборке им платят около 64 тыс. тенге в месяц.

Согласно статданным, во втором квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%.

14 августа сообщалось, что с начала 2024 года 198,5 тыс. казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы.