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О многодетных старожилах впервые рассказали в зоопарке Алматы

О многодетных старожилах впервые рассказали в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 18:01 Фото: wikimedia
Администрация зоопарка Алматы 15 августа 2024 года решила подробно рассказать об очень крупной хищной птице. Белоплечий орлан стал героем новой публикации зоопарка, сообщает Zakon.kz.

В 1986 году в зоопарк прямиком из Камчатки прибыла пара белоплечих орланов.

"Они хорошо прижились и принесли невероятное потомство. Итак, считайте… За всю жизнь у них родилось 36 детей, которые разъехались по многим зоопаркам мира, от них – 104 внука, 12 правнуков и 4 праправнука".Пресс-служба зоопарка Алматы

Далее сказано, что сейчас пара чувствует себя хорошо. Они считаются старожилами зоопарка.

"Ведь в природе эти грациозные птицы живут 15-20 лет, но в неволе гораздо больше. Мы предполагаем, что нашим орланам больше 40 лет".Пресс-служба зоопарка Алматы

Администрация зоопарка Шымкента 14 августа 2024 года поделилась радостным событием. Как оказалось, в зоопарке родились двое детенышей-дикобраза. По данным специалистов, такое событие очень редко встречается в неволе.

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