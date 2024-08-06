Зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с "человеческими зубами"
Видео специалисты разметили на странице в Instagram. В подписи приведены также интересные факты из жизни этих рыб.
Происхождение. Паку родом из рек и озер Южной Америки, особенно Амазонки.
Питание. В отличие от своих близких родственников пираньи, Паку в основном питается растительной пищей, такой как фрукты, орехи и водоросли.
Внешний вид. Темные Паку могут достигать до 90 см в длину и весить до 25 кг. Они отличаются темной окраской и мощными челюстями.
Интересный факт. Паку обладает зубами, которые напоминают человеческие. Это помогает им раскалывать орехи и другие твердые предметы.
Жизнь в неволе. В аквариумах Паку могут жить до 25 лет при правильном уходе.
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