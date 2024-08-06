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Зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с "человеческими зубами"

Зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с &quot;человеческими зубами&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:16 Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы 5 августа 2024 года решила рассказать о необычном обитателе аквариумов – пиранье темном Паку. Этот вид рыб – самый большой представитель семейства пираньевые, сообщает Zakon.kz.

Видео специалисты разметили на странице в Instagram. В подписи приведены также интересные факты из жизни этих рыб.

Происхождение. Паку родом из рек и озер Южной Америки, особенно Амазонки.

Питание. В отличие от своих близких родственников пираньи, Паку в основном питается растительной пищей, такой как фрукты, орехи и водоросли.

Внешний вид. Темные Паку могут достигать до 90 см в длину и весить до 25 кг. Они отличаются темной окраской и мощными челюстями.

Интересный факт. Паку обладает зубами, которые напоминают человеческие. Это помогает им раскалывать орехи и другие твердые предметы.

Жизнь в неволе. В аквариумах Паку могут жить до 25 лет при правильном уходе.

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